Топ лучших онлайн букмекеров
Здесь вашему вниманию предлагаются топовые онлайн букмекеры. Делать ставки на спорт, пользуясь услугами данных операторов, безопасно и надёжно. К базовым преимуществам относятся:
- обширная роспись спортивных событий;
- быстрый саппорт;
- вариативный диапазон ставок.
Беттер получит не только удовольствие от процесса, но и хороший игровой опыт.
Перед новичком часто стоит задача выбора букмекерской конторы. Рейтинг составляется на основе проверенных данных, а с каждой БК заключён договор о посредничестве в возможных спорах между игроком и БК. Это делается с целью соблюсти интересы беттеров и защитить их права.
Как найти лучшего букмекера? Если вы любите прогнозировать спортивные события, стоит выбрать солидную букмекерскую контору. Заведения с хорошей репутацией отличаются большим опытом работы, предлагают широкий диапазон методов депозита, большую роспись, конкурентоспособные коэффициенты, увлекательные акции, бонусы.
На что стоит обращать внимание в первую очередь? Обилие событий и рынков, возможность делать ставки на различные виды спорта, киберспорт, прогнозировать исходы телевизионных и политических событий делает развлечения разнообразными. Рассмотрим упомянутые критерии детальнее.
- Обширная роспись: выбирая определённое спортивное событие, игрок должен быть уверен в вариативности ставок.
- Разнообразие методов депозита: наличие популярных поддерживаемых систем платежей, высокая скорость ввода и вывода.
- Крупные лимиты, что позволяет играть как начинающим беттерам, так и хайроллерам. Этот момент также предусматривает возможность вывести свой выигрыш без дробления, единым платежом.
- Актуальные расчёты для ставок: чёткость статистики, наличие проверенных данных, что повышает результативность игры.
- Качественный саппорт: наличие вкладки с многочисленными вариантами связи, возможность быстро связаться с консультантом, который общается на родном клиенту языке, компетентные и грамотные ответы на вопросы.
- Работа на законных основаниях, наличие опыта предоставления подобного сервиса: стоит ориентироваться на историю букмекерской конторы, а также открытость лицензии. Лучше, чтобы лицензия была выдана надёжными регуляторами; рекомендуем ознакомиться и с возможными жалобами предыдущих клиентов. Оценивая игровой опыт иных людей, не сложно сделать вывод о качестве обслуживания.
Как букмекеры получают статус лучших в рейтингах?
Здесь мы выделим пункты, на которые ориентируемся при составлении топ рейтинга.
- Хорошая репутация, надёжность букмекера. Это определяется соответствием работы БК стандартным критериям. Возможные жалобы от беттеров должны быть рассмотрены и разрешены своевременно.
- Широта линии в прематче: линия должна до старта спортивного матча предлагать вариативные рынки, исходы. В принципе, лучший букмекер всегда презентует разнообразие событий в мире спорта для совершения прогнозов.
- Широта линии лайв: оценка предлагаемых живых спортивных событий, вариативность рынков, исходов для ставок, которые совершаются вживую, в ходе матча.
- Предлагаемые коэффициенты, обратно пропорциональные значению маржи. При наличии высоких коэффициентов значение маржи будет меньшим.
- Комфорт осуществления банковских транзакций: оценка проводится путём изучения спектра предлагаемых методов платежей, скорости ввода и вывода средства. В нашем рейтинге букмекеры получают высокую оценку за наличие широкого спектра платёжных систем, которые ориентированы на беттеров из России.
- Работа службы саппорта. Новичкам бывает сложно сориентироваться при создании аккаунта, активации бонусов, в вопросах вывода средства. Поэтому оценка работы консультантов техподдержки определяется их готовностью быстро и профессионально решить возникающую проблему. Оценивается также клиентоориентированность, вежливость общения.
- Проверку проходят все предложенные каналы связи, включая онлайн чат, e-mail, горячую линия телефона. Сервис техподдержки должен быть доступен 24/7, предлагать разные форматы связи, что напрямую влияет на оценку по данному пункту.
- Степень технологичности: оценка подразумевает продвинутость БК, соответствие современным стандартам, наличие инноваций и активному их внедрению.
Лучшие букмекерские конторы
Выделим ТОП лучших букмекеров 2023, ориентированных на российского беттера:
PARI – старт деятельности компании пришёлся на 2022, функционирует на базе лицензии ООО «БК ПАРИ». Операции производятся через единый ЦУПИС, а о надёжности свидетельствует членство в ЕПАИ. В качестве игровой валюты принимает рубли, что делает возможным пополнение без комиссии. Среди методов депозита – популярные банковские карты, российские мобильные операторы, интернет-банкинг, трансферы. Предоставляет широкую линию из 20+ доступных видов спорта, а также обширную роспись, позволяющую делать ставки на различные события, включая киберспорт. Обеспечивает клиентам грамотную техподдержку 24/7 с помощью популярных каналов связи: чата, e-mail, горячей телефонной линии.
«Мелбет» – БК отличается солидным опытом работы, который превышает 10 лет. Успешно функционирует с 2012, деятельность регулируется лицензией ФНС РФ. Является членом ЕРАИ, транзакции осуществляются через Единый ЦУПИС. На фоне конкурентов предлагает низкую маржу, что обеспечивает высокие, конкурентоспособные коэффициенты для ставок. Количество видов спорта, доступных в прематче и лайве – просто невероятное, что обеспечивает достойный простор для прогнозирования. Данный ресурс подойдёт для любителей играть по-крупному. Единым платежом можно вывести максимальную сумму в 595.000 руб. Активно внедряет современные технологии, предлагая скачиваемые клиенты для гаджетов с операционными системами Android, iOS, отличающиеся высокой функциональностью. В качестве игровой валюты принимает российский рубль. Пополнение и вывод средств осуществляется с помощью популярных банковских карт, систем платежей, интернет-банкинга, мобильных операторов. Вывод возможен с помощью банковского перевода и вышеперечисленных способов. Линия предлагает 30+ видов спорта, а роспись даст фору иным российским букмекерам. Например, ТОП Лиги по футболу предлагают до 1.500 событий, а иные популярные виды спорта, вроде баскетбола, тенниса, хоккея могут похвастаться роскошной подборкой маркетов. Ставить можно на события, далёкие от мира спорта, а также статистику. Все классические каналы связи, включая телефон, онлайн чат, e-mail доступны 24/7.
BetBoom – БК функционирует с 2011, деятельность регулируется лицензией ФНС России. Имеет множество физических контор на территории РФ (450+ пунктов). Букмекер входит в состав ЕРАИ и производит операции через Единый ЦУПИС. Пополнение и вывод средств осуществляется с помощью распространённых методов депозита, включая электронные банковские карты, кошельки, мобильных операторов. Денежные транзакции производятся в национальной валюте России – рубле, без конвертации. Вывод доступен на все категории методов депозита, включая банковские трансферы. Предлагает широкую линию 30+ различных видов спорта. В сравнении с иными популярными букмекерами линия прематча достаточно бедная. Доступные каналы связи для общения с представителями техподдержки – онлайн чат, e-mail. «Бетсити» – букмекерская контора, которая остаётся достаточно популярной несмотря на то, что дата её основания – 2003 год. Успешно конкурирует с более молодыми и продвинутыми БК. Функционирует по лицензии от ФНС России, является членом ЕРАИ и производит операции с помощью Единого ЦУПИС. Пополняться беттеры смогут в национальной валюте – рублях. Средства зачисляются мгновенно с помощью популярных в России банковских карт, Кошелька ЦУПИС, электронных платёжных систем, услуг мобильных операторов, терминалов КиберПлат. Также пополниться можно с помощью интернет-банкинга и салонов мобильной связи. Предлагает широкую линию видов спорта 30+. Роспись проигрывает в сравнении с иными популярными БК, оставаясь на среднем уровне. Гарантирует качественный оперативный саппорт с помощью распространённых каналов связи, включая телефон, живой чат, горячую телефонную линию.
«Фонбет» – отличается богатой историей: старт деятельности компании пришелся на 1994 год. Имеет отличную репутацию, заслуженно заработанную за длительный период успешной работы. На территории России имеет более 1.000 пунктов приёма ставок. Состоит в ЕРАИ и работает по лицензии ФНС. Пополнение и вывод средств осуществляется в рублях. Среди популярных систем платежей – электронные кошельки, банковские карты, мобильные операторы России. Предлагает линию из 15+ наиболее востребованных видов спорта, включая киберспорт. Преимуществом является наличие статистического матч-центра. Операторы техподдержки быстро выходят на связь и профессионально решают поставленные задачи. Связаться с консультантом можно с помощью живого чата, e-mail или телефонного номера в контактном разделе.
«Леон» – букмекерская контора, также оперирующая онлайн через Единый ЦУПИС и способная похвастаться членством в ЕРАИ, начала свою работу в 2009. Лицензированный ФНС России букмекер обеспечивает комфорт ввода и вывода денежных средств без конвертации, принимая российский рубль. Количество доступных платёжных систем скромное, однако БК поддерживает банковские карты, оплату через популярные электронные кошельки, услуги мобильных операторов, через QIWI терминалы. Линия спортивных событий разнообразна: здесь представлены как топовые матчи, так и нишевые турниры, что обеспечивает вариативное прогнозирование. Всего предлагается 20+ видов спорта. Техподдержка осуществляется с помощью классических каналов связи: e-mail, онлайн чата с оператором, телефона.
«Олимп» – букмекер из Казахстана, старт деятельности которого пришёлся на 2004. Деятельность основывается на лицензии ФНС, надёжность подтверждается членством в ЕРАИ и осуществлением интернет операций через Единый ЦУПИС. Букмекер ориентирован на игроков из России, обеспечивая транзакции без комиссии за конвертацию, в рублях. Ввод средств и вывод выигрышей осуществляется с помощью карт популярных банков, платёжных систем и электронных кошельков, а также услуг мобильных операторов. Линия представлена топовыми событиями из мира спорта, а также нишевыми состязаниями, которые интересны лишь ценителям определённых спортивных соревнований. Спектр охваченных видов спорта – 30+. К достоинствам следует отнести достаточно широкую роспись. Для консультации с операторами техподдержки доступны все популярные каналы связи.
«Лига Ставок» – датой основания букмекерской конторы является 2007 год. Ресурс работает в правовом поле, по лицензии от ФНС. Показателем надёжности является членство в ЕПАИ и осуществление операции посредством Единого ЦУПИС. Работа ориентирована на предоставление онлайн сервиса для совершения спортивных ставок, а также оффлайн. Специальные пункты для совершения ставок в количестве 500+ расположены во многих городах России, 120+. Является пионером РФ в плане освоения .ru. – российской доменной зоны, в которой был представлен официальный сайт букмекера. Также букмекерская компания стала первым представителем Премьер-Лиги по футболу России. Принимает платежи в рублях, предлагая обширный перечень популярных платёжных систем, включая электронные банковские карты, кошельки, переводы, пополнение с помощью сотовых операторов связи. Линия для ставок презентует 20 вариативных и востребованных видов спорта, перечень прогнозов расширяет предложения относительно специальных ставок, вроде трансферов, тренерских назначений. Роспись достаточно широка, чтобы обеспечить желаемое разнообразие профессионалам. В контактной вкладке представлены все типы связи с оператором.
«Марафон» – букмекер с солидным опытом, начало деятельности которого приходится на далёкие 1998. Деятельность ведётся в соответствии с законодательством России, на базе лицензии ФНС. Принимает рубль в качестве игровой валюты, обеспечивает широкий перечень методов ввода и вывода средств. Клиенты могут совершать транзакции с помощью банковских карт кошельков, платёжных систем, услуг мобильных операторов. В линии предлагается 20 + видов спорта с обширной росписью в прематче. Ставки отличаются разнообразием, включая аккумуляторы, на конкретных игроков, прогнозирование статистики. Букмекер подключён к Единому ЦУПИС и входит в состав ЕРАИ. Клиентам обеспечивается оперативная техподдержка, благодаря наличию различных каналов связи с представителями саппорта.
Tennisi – деятельность этого легального букмекера, работу которого подтверждает лицензия ФНС, стартовала в 1999. Как и все предыдущие букмекерские конторы, является членом ЕРАИ и осуществляет операции с помощью Единого ЦУПИС. Ориентирован на игроков из России, так как в качестве базовой валюты игрового счёта принимает рубли. Богатый перечень методов платежей обеспечивает высокую скорость ввода и вывода средств с помощью дебетовых, электронных кошельков, интернет-банкинга, переводов, услуг сотовых операторов. Оперативная поддержка саппорта осуществляется с помощью горячей телефонной линии, живого чата или электронного почтового ящика.
«Винлайн» – букмекер, начавший свою работу в 2009. Деятельность лицензирована ФНС, авторитетность ресурса подтверждает факт подключения к Единому ЦУПИС и членства в ЕРАИ. Имеет награду как «Лучший букмекерский продукт» 2015, 2016 по версии Betting Awards. Открыть счёт можно в рублях, денежные транзакции производятся при помощи электронных кошельков, банковских карт, операторов мобильной связи. Предлагает линию из 20+ видов спорта, чего вполне достаточно для интересного прогнозирования. Интересной особенностью является обширный перечень турниров. Техподдержка осуществляется круглосуточно, для чего в контактноц вкладке представлены все варианты связи.
Рекомендации по ставкам на спорт
Ставки на спорт - это процесс предсказания результатов спортивных событий и размещения денежных ставок на эти результаты. Люди могут делать ставки на множество видов спорта, таких как футбол, баскетбол, теннис, бокс, гольф и так далее.
Ставки на спорт являются популярной формой азартных игр, и могут привести как к выигрышам, так и к потере денег. Поэтому важно не забывать о контроле своих финансов и играть ответственно, если вы решите заняться ставками на спорт, то мы настоятельно рекомендуем следующее:
- Играйте только с теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
- Никогда не играйте под воздействием эмоций или алкоголя.
- Изучайте и анализируйте статистику команд и игроков, чтобы принимать осознанные решения.
- Не ставьте на спорт, который вы не понимаете.
- Используйте только надежные и проверенные букмекерские конторы.
- Не делайте ставки на спорт на постоянной основе и не допускайте, чтобы ставки стали вашим единственным источником дохода.
FAQ
Как новичку выбрать лучшего букмекера для прогнозирования спортивных событий?
Лучше обратиться к надёжным рейтингам, которые дают объективную оценку. На нашем сайте представлены компании, которые были оценены экспертами в плане честности, безопасности, наличия широкой росписи и многочисленных маркетов, рынков, вариативности поддерживаемых методов депозита, ориентиров на клиентов из России. Рейтинг составляется как профессионалами, так и самими геймерами. Наличие вкладки «Рейтинг игроков» позволяет ознакомиться с впечатлениями беттеров от работы того или иного ресурса.
Какие букмекеры презентуют бонус или фрибет для новых клиентов?
Бонусные предложения – один из важнейших факторов, который влияет на количество потенциальных клиентов. Полный их перечень представлен во вкладке «Бонусы букмекеров», которая находится на сайте. Важно: перед активацией любого бонуса следует ознакомиться с его характеристиками, ролловером, минимальным депозитом, периодом для отыгрыша.
Какая букмекерская контора предлагает наиболее лояльные условия для создания аккаунта?
Наш рейтинг предоставляет перечень букмекеров, которые предлагают регистрацию за несколько минут. Процедура логичная и достаточно простая. Следует посетить официальный сайт букмекерской конторы, кликнуть на регистрационную кнопку, открывая диалоговое окно, внести запрашиваемые корректные данные и подтвердить факт создания аккаунта кликом на кнопку «Зарегистрироваться».
Можно ли подтвердить аккаунт онлайн?
Идентификация личности клиента является обязательной процедурой в соответствии с законодательством РФ. Букмекеры, представленные на нашем сайте, предлагают идентифицироваться онлайн. Для этого потребуется воспользоваться сайтом «Госуслуги» или же предоставить сканированную копию паспорта.
Есть ли букмекерские конторы, позволяющие играть на микроставки?
Все лицензированные букмекеры открыты для начинающих игроков, приглашая ставить небольшие суммы в пределах 10-50 руб.
Какие букмекеры позволяют с лёгкостью вывести выигрыши?
Изначально выбирая букмекерскую контору, необходимо изучить требования к минимально доступной сумме вывода. В этом помогут обзоры букмекерских контор на сайте. Стоит учитывать, что каждая БK имеет свои нюансы в плане получения выигрышей. Главная задача успешного вывода – пройти верификацию, отыграть все бонусы и соблюдать правила БК, Политику Конфиденциальности. В таком случае проблем с получением выигрышей не возникает.
Есть ли в рейтинге букмекеры, предлагающие высокие коэффициенты для спортивных ставок?
Наш рейтинг предлагает познакомиться с лучшими букмекерскими конторами, которые имеют конкурентоспособную низкую маржу – от 3% до 6%. Следовательно, коэффициенты, предлагаемые беттерам, достаточно высоки.
С чего начать, чтобы успешно совершать спортивные ставки?
Алгоритмы достаточно просты: будущий беттер должен перейти на сайт выбранной конторы, создать аккаунт и идентифицироваться, пополнить игровой счёт, выбрать событие интересующего вида спорта и сделать свой первый прогноз. Заполнение купона производится автоматически, что занимает мало времени.
Можно ли самому участвовать в составлении рейтингов букмекерских контор?
Да, для этого стоит лишь объективно выставлять оценку букмекерам и оставлять честные отзывы, которые помогут сориентироваться новичкам.
Как получать промокоды и использовать их при совершении ставок в БК?
Для получения промокодов достаточно подписаться на новостную рассылку, регистрируясь в понравившейся букмекерской конторе. Часто промокоды приходят на электронный адрес, указанный при заполнении аккаунта. Также их легко найти на тематических сайтах или на страницах букмекерской конторы в социальных сетях. Использовать промокоды можно при регистрации, а также в процессе игры в БК. Для этих буквенно-цифровых комбинаций имеется специальная электронная строка.