Перед новичком часто стоит задача выбора букмекерской конторы. Рейтинг составляется на основе проверенных данных, а с каждой БК заключён договор о посредничестве в возможных спорах между игроком и БК. Это делается с целью соблюсти интересы беттеров и защитить их права.

Выделим ТОП лучших букмекеров 2023, ориентированных на российского беттера:

PARI – старт деятельности компании пришёлся на 2022, функционирует на базе лицензии ООО «БК ПАРИ». Операции производятся через единый ЦУПИС, а о надёжности свидетельствует членство в ЕПАИ. В качестве игровой валюты принимает рубли, что делает возможным пополнение без комиссии. Среди методов депозита – популярные банковские карты, российские мобильные операторы, интернет-банкинг, трансферы. Предоставляет широкую линию из 20+ доступных видов спорта, а также обширную роспись, позволяющую делать ставки на различные события, включая киберспорт. Обеспечивает клиентам грамотную техподдержку 24/7 с помощью популярных каналов связи: чата, e-mail, горячей телефонной линии.

«Мелбет» – БК отличается солидным опытом работы, который превышает 10 лет. Успешно функционирует с 2012, деятельность регулируется лицензией ФНС РФ. Является членом ЕРАИ, транзакции осуществляются через Единый ЦУПИС. На фоне конкурентов предлагает низкую маржу, что обеспечивает высокие, конкурентоспособные коэффициенты для ставок. Количество видов спорта, доступных в прематче и лайве – просто невероятное, что обеспечивает достойный простор для прогнозирования. Данный ресурс подойдёт для любителей играть по-крупному. Единым платежом можно вывести максимальную сумму в 595.000 руб. Активно внедряет современные технологии, предлагая скачиваемые клиенты для гаджетов с операционными системами Android, iOS, отличающиеся высокой функциональностью. В качестве игровой валюты принимает российский рубль. Пополнение и вывод средств осуществляется с помощью популярных банковских карт, систем платежей, интернет-банкинга, мобильных операторов. Вывод возможен с помощью банковского перевода и вышеперечисленных способов. Линия предлагает 30+ видов спорта, а роспись даст фору иным российским букмекерам. Например, ТОП Лиги по футболу предлагают до 1.500 событий, а иные популярные виды спорта, вроде баскетбола, тенниса, хоккея могут похвастаться роскошной подборкой маркетов. Ставить можно на события, далёкие от мира спорта, а также статистику. Все классические каналы связи, включая телефон, онлайн чат, e-mail доступны 24/7.

BetBoom – БК функционирует с 2011, деятельность регулируется лицензией ФНС России. Имеет множество физических контор на территории РФ (450+ пунктов). Букмекер входит в состав ЕРАИ и производит операции через Единый ЦУПИС. Пополнение и вывод средств осуществляется с помощью распространённых методов депозита, включая электронные банковские карты, кошельки, мобильных операторов. Денежные транзакции производятся в национальной валюте России – рубле, без конвертации. Вывод доступен на все категории методов депозита, включая банковские трансферы. Предлагает широкую линию 30+ различных видов спорта. В сравнении с иными популярными букмекерами линия прематча достаточно бедная. Доступные каналы связи для общения с представителями техподдержки – онлайн чат, e-mail. «Бетсити» – букмекерская контора, которая остаётся достаточно популярной несмотря на то, что дата её основания – 2003 год. Успешно конкурирует с более молодыми и продвинутыми БК. Функционирует по лицензии от ФНС России, является членом ЕРАИ и производит операции с помощью Единого ЦУПИС. Пополняться беттеры смогут в национальной валюте – рублях. Средства зачисляются мгновенно с помощью популярных в России банковских карт, Кошелька ЦУПИС, электронных платёжных систем, услуг мобильных операторов, терминалов КиберПлат. Также пополниться можно с помощью интернет-банкинга и салонов мобильной связи. Предлагает широкую линию видов спорта 30+. Роспись проигрывает в сравнении с иными популярными БК, оставаясь на среднем уровне. Гарантирует качественный оперативный саппорт с помощью распространённых каналов связи, включая телефон, живой чат, горячую телефонную линию.

«Фонбет» – отличается богатой историей: старт деятельности компании пришелся на 1994 год. Имеет отличную репутацию, заслуженно заработанную за длительный период успешной работы. На территории России имеет более 1.000 пунктов приёма ставок. Состоит в ЕРАИ и работает по лицензии ФНС. Пополнение и вывод средств осуществляется в рублях. Среди популярных систем платежей – электронные кошельки, банковские карты, мобильные операторы России. Предлагает линию из 15+ наиболее востребованных видов спорта, включая киберспорт. Преимуществом является наличие статистического матч-центра. Операторы техподдержки быстро выходят на связь и профессионально решают поставленные задачи. Связаться с консультантом можно с помощью живого чата, e-mail или телефонного номера в контактном разделе.

«Леон» – букмекерская контора, также оперирующая онлайн через Единый ЦУПИС и способная похвастаться членством в ЕРАИ, начала свою работу в 2009. Лицензированный ФНС России букмекер обеспечивает комфорт ввода и вывода денежных средств без конвертации, принимая российский рубль. Количество доступных платёжных систем скромное, однако БК поддерживает банковские карты, оплату через популярные электронные кошельки, услуги мобильных операторов, через QIWI терминалы. Линия спортивных событий разнообразна: здесь представлены как топовые матчи, так и нишевые турниры, что обеспечивает вариативное прогнозирование. Всего предлагается 20+ видов спорта. Техподдержка осуществляется с помощью классических каналов связи: e-mail, онлайн чата с оператором, телефона.

«Олимп» – букмекер из Казахстана, старт деятельности которого пришёлся на 2004. Деятельность основывается на лицензии ФНС, надёжность подтверждается членством в ЕРАИ и осуществлением интернет операций через Единый ЦУПИС. Букмекер ориентирован на игроков из России, обеспечивая транзакции без комиссии за конвертацию, в рублях. Ввод средств и вывод выигрышей осуществляется с помощью карт популярных банков, платёжных систем и электронных кошельков, а также услуг мобильных операторов. Линия представлена топовыми событиями из мира спорта, а также нишевыми состязаниями, которые интересны лишь ценителям определённых спортивных соревнований. Спектр охваченных видов спорта – 30+. К достоинствам следует отнести достаточно широкую роспись. Для консультации с операторами техподдержки доступны все популярные каналы связи.

«Лига Ставок» – датой основания букмекерской конторы является 2007 год. Ресурс работает в правовом поле, по лицензии от ФНС. Показателем надёжности является членство в ЕПАИ и осуществление операции посредством Единого ЦУПИС. Работа ориентирована на предоставление онлайн сервиса для совершения спортивных ставок, а также оффлайн. Специальные пункты для совершения ставок в количестве 500+ расположены во многих городах России, 120+. Является пионером РФ в плане освоения .ru. – российской доменной зоны, в которой был представлен официальный сайт букмекера. Также букмекерская компания стала первым представителем Премьер-Лиги по футболу России. Принимает платежи в рублях, предлагая обширный перечень популярных платёжных систем, включая электронные банковские карты, кошельки, переводы, пополнение с помощью сотовых операторов связи. Линия для ставок презентует 20 вариативных и востребованных видов спорта, перечень прогнозов расширяет предложения относительно специальных ставок, вроде трансферов, тренерских назначений. Роспись достаточно широка, чтобы обеспечить желаемое разнообразие профессионалам. В контактной вкладке представлены все типы связи с оператором.

«Марафон» – букмекер с солидным опытом, начало деятельности которого приходится на далёкие 1998. Деятельность ведётся в соответствии с законодательством России, на базе лицензии ФНС. Принимает рубль в качестве игровой валюты, обеспечивает широкий перечень методов ввода и вывода средств. Клиенты могут совершать транзакции с помощью банковских карт кошельков, платёжных систем, услуг мобильных операторов. В линии предлагается 20 + видов спорта с обширной росписью в прематче. Ставки отличаются разнообразием, включая аккумуляторы, на конкретных игроков, прогнозирование статистики. Букмекер подключён к Единому ЦУПИС и входит в состав ЕРАИ. Клиентам обеспечивается оперативная техподдержка, благодаря наличию различных каналов связи с представителями саппорта.

Tennisi – деятельность этого легального букмекера, работу которого подтверждает лицензия ФНС, стартовала в 1999. Как и все предыдущие букмекерские конторы, является членом ЕРАИ и осуществляет операции с помощью Единого ЦУПИС. Ориентирован на игроков из России, так как в качестве базовой валюты игрового счёта принимает рубли. Богатый перечень методов платежей обеспечивает высокую скорость ввода и вывода средств с помощью дебетовых, электронных кошельков, интернет-банкинга, переводов, услуг сотовых операторов. Оперативная поддержка саппорта осуществляется с помощью горячей телефонной линии, живого чата или электронного почтового ящика.

«Винлайн» – букмекер, начавший свою работу в 2009. Деятельность лицензирована ФНС, авторитетность ресурса подтверждает факт подключения к Единому ЦУПИС и членства в ЕРАИ. Имеет награду как «Лучший букмекерский продукт» 2015, 2016 по версии Betting Awards. Открыть счёт можно в рублях, денежные транзакции производятся при помощи электронных кошельков, банковских карт, операторов мобильной связи. Предлагает линию из 20+ видов спорта, чего вполне достаточно для интересного прогнозирования. Интересной особенностью является обширный перечень турниров. Техподдержка осуществляется круглосуточно, для чего в контактноц вкладке представлены все варианты связи.